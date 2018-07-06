Набережная Красноярска возвращается в краевую собственность

Участок набережной Красноярска расположенный в районе Речного вокзала, общей площадью, почти 19 тыс. кв метров перешёл из федеральной собственности в муниципальную. Соглашение об этом подписали сегодня руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений Наталья Павлович и представитель управления Росимущества

«Решение вопроса можно было бы считать технической операцией, если бы не социальная значимость этой территории. Город и горожане нуждаются в едином территориальном пространстве, в благоустроенном и комфортном месте массового отдыха — набережной», — отметила Наталья Павлович.

Теперь, когда набережная целиком находится в собственности города можно заниматься формированием единой современной среды. Благоустройством этой достопримечательности Красноярска занимается МУ «Центр спортивных клубов», сообщает городской портал.