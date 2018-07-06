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В Оренбурге несколько коммерсантов использовали землю не по назначению
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В Оренбурге несколько коммерсантов использовали землю не по назначению 

АиФ-Оренбург 6 июля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге прокуратура выявила несколько случаев нецелевого использования земельных участков.
По ул. Новая, 4 находилась автромойка, хотя там разрешалось размещать только производственные строения. Выявлено еще 5 аналогичных фактов использования коммерсантами земли не в соответствии с их установленным целевым назначением, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Представители надзорного ведомства направили в суд иски с требованиями исправить нарушения земельного законодательства. Если суд встанет на сторону прокуратуры, то бизнесменам придется или изменить целевого назначения земельных участков, или поменять профиль работы.
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