В Оренбурге несколько коммерсантов использовали землю не по назначению

В Оренбурге прокуратура выявила несколько случаев нецелевого использования земельных участков.

По ул. Новая, 4 находилась автромойка, хотя там разрешалось размещать только производственные строения. Выявлено еще 5 аналогичных фактов использования коммерсантами земли не в соответствии с их установленным целевым назначением, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Представители надзорного ведомства направили в суд иски с требованиями исправить нарушения земельного законодательства. Если суд встанет на сторону прокуратуры, то бизнесменам придется или изменить целевого назначения земельных участков, или поменять профиль работы.