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Юрий Семин: «На ЧМ-2018 сборная России вышла на новый для себя уровень»
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Юрий Семин: «На ЧМ-2018 сборная России вышла на новый для себя уровень» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Москва меняется
Главный тренер «Локомотива», бывший наставник сборной России Юрий Семин считает, что национальная команда была прекрасна на домашнем чемпионате мира. Россияне на мировом первенстве дошли до 1/4 финала, где уступили Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).
— Мы должны признать успешным выступление сборной России на этом чемпионате мира, команда показала высокий боевой дух и была в состоянии соперничать по ходу турнира с любой сборной, — цитирует ТАСС Семина. — Но самым важным считаю то, что нам нужно сейчас осознать, какую роль в жизни наших людей занимает футбол. Наша национальная сборная была прекрасна на этом чемпионате. Мы на этих хороших эмоциях должны четко и ясно представлять, что футбол — это великая игра, которой нужно уделять много внимания для развития.
Если говорить про команду, то все ребята на этом турнире вышли на новый для себя уровень, в противодействии с очень сильными соперниками они поняли, куда идет футбол, как развивается. И они все стали сильнее. Я думаю, что после этого чемпионата на нашу сборную перестанут вываливать весь негатив, который присутствовал еще месяц назад. Футбол ощутит поддержку.
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