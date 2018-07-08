Обладатель Кубка Гагарина продолжит играть в Хабаровске

Контракт рассчитан на один год. Для игрока это будет третий сезон в составе «тигров».

Максим Кондратьев выступал за «Амур» в сезонах-2016/17 и 2017/18, сыграл 122 матча (в том числе и в плей-офф против «Ак Барса»), забросил 10 шайб и сделал 26 результативных передач. Хоккеист является воспитанником тольяттинского хоккея. Он становился два раза победителем молодёжного чемпионата мира (2002, 2003 г.г.), бронзовым призером чемпионата мира-2007, а также обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2010/11 в составе уфимского «Салавата Юлаева».

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», хабаровский «Амур» начнет новый сезон 3 сентября на выезде. Домашняя серия «тигров» начнется 12 и 14 сентября с дальневосточного дерби.