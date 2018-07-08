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Обладатель Кубка Гагарина продолжит играть в Хабаровске
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Обладатель Кубка Гагарина продолжит играть в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 7 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Хоккейный клуб «Амур» заключил новое соглашение с 35-летним защитником Максимом Кондратьевым, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Контракт рассчитан на один год. Для игрока это будет третий сезон в составе «тигров».
Максим Кондратьев выступал за «Амур» в сезонах-2016/17 и 2017/18, сыграл 122 матча (в том числе и в плей-офф против «Ак Барса»), забросил 10 шайб и сделал 26 результативных передач. Хоккеист является воспитанником тольяттинского хоккея. Он становился два раза победителем молодёжного чемпионата мира (2002, 2003 г.г.), бронзовым призером чемпионата мира-2007, а также обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2010/11 в составе уфимского «Салавата Юлаева».
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», хабаровский «Амур» начнет новый сезон 3 сентября на выезде. Домашняя серия «тигров» начнется 12 и 14 сентября с дальневосточного дерби.
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