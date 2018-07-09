В «Уильямс» извинились перед Сироткиным и Строллом

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу принес извинения гонщикам команды Сергею Сироткину и Лэнсу Строллу. Во время россиянин и канадец столкнулись с проблемами в управляемости болидов, из-за чего оба гонщика не прошли во второй сегмент.

«Нам нужно проделать больше работы, но предполагаем, что у нас есть проблема с днищем, возникающая только при использовании системы DRS. И мы можем только предположить, что теперь это связано с новыми деталями, хотя все работало стабильно во время второй свободной практики.

Не думаю, что с крылом что-то не так, тут проблема во всем сочетании. С таким мы ранее никогда не сталкивались ни на этой машине, ни на других. Тут у нас ошибка в диагностике.

Я уже принес извинения Строллу и Сироткину за то, что мы не обеспечили их тем оборудованием, в котором они нуждались», — цитирует Лоу racefans.net.