Ещё
В «Уильямс» извинились перед Сироткиным и Строллом
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Уильямс» извинились перед Сироткиным и Строллом 

SPORT24.ru 4 часа назад
Фото: F1News.ru
Технический директор «Уильямса» Падди Лоу принес извинения гонщикам команды Сергею Сироткину и Лэнсу Строллу. Во время россиянин и канадец столкнулись с проблемами в управляемости болидов, из-за чего оба гонщика не прошли во второй сегмент.
«Нам нужно проделать больше работы, но предполагаем, что у нас есть проблема с днищем, возникающая только при использовании системы DRS. И мы можем только предположить, что теперь это связано с новыми деталями, хотя все работало стабильно во время второй свободной практики.
Не думаю, что с крылом что-то не так, тут проблема во всем сочетании. С таким мы ранее никогда не сталкивались ни на этой машине, ни на других. Тут у нас ошибка в диагностике.
Я уже принес извинения Строллу и Сироткину за то, что мы не обеспечили их тем оборудованием, в котором они нуждались», — цитирует Лоу racefans.net.
SPORT24.ru: последние новости
Врач сборной России назвал чушью обвинения немецких СМИ в употреблении допинга Канчельскис: "Непонятно, почему Черчесова сделали героем?" СМИ: "Гуанчжоу Эвергранд" готов предложить Дзюбе фантастический личный контракт"
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали80
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака28
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение