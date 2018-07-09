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На Ангарской птицефабрике в партии продукции выявили сальмонеллу
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На Ангарской птицефабрике в партии продукции выявили сальмонеллу 

sibnovosti.ru 5 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Сотрудники Роспотребнадзора Иркутской области нашли опсные бактерии в продукции АО «Ангарская птицефабрика». В рамках проверки производства там обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Работа цехов приостановлена. Партии продукции, где обнаружена сальмонелла, отозваны из оборота. На предприятии проведены дезинфекционные мероприятия.
«В рамках проверки выявлена продукция, не соответствующая требованиям технического регламента по микробиологическим показателям (сальмонелла)», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее покупатели пожаловались на отсутствие некоторой продукции, в том числе курицы, в сети супермаркетов «Слата». Представитель компании пояснила, что Ангарская птицефабрика прекратила забой курицы, из-за этого прекращены поставки.
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