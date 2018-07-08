Президент Хорватии вместе с футболистами отпраздновала выход в полуфинал ЧМ 

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вместе с футболистами отпраздновала победу в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
По окончании матча со сборной России Грабар-Китарович поздравила футболистов национальной команды с победой.
Игрок сборной Хорватии Марко Пьяца также опубликовал совместное фото с президентом из раздевалки сборной.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился мнением об организации чемпионата мира 2018 года в России.