Президент Хорватии вместе с футболистами отпраздновала выход в полуфинал ЧМ

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вместе с футболистами отпраздновала победу в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

По окончании матча со сборной России Грабар-Китарович поздравила футболистов национальной команды с победой.

Игрок сборной Хорватии Марко Пьяца также опубликовал совместное фото с президентом из раздевалки сборной.

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