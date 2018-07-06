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Хороший знак: «Алроса» нашла алмаз в виде футбольного мяча
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Хороший знак: «Алроса» нашла алмаз в виде футбольного мяча 

BFM.RU 6 июля 2018
Фото: BFM.RU
Компания «Алроса» нашла алмаз — копию футбольного мяча и планирует назвать его «Акинфеев» в честь голкипера. Камень нашли 4 июля на месторождении в Архангельской области. Его вес — полкарата, рассказала Business FM начальник пресс-службы компании «Алроса» Евгения Козенко.
Евгения Козенко начальник пресс-службы компании «Алроса» «Это совершенно уникальный в нашей практике камень, он действительно выглядит совершенно как футбольный мяч, потому что похож на футбольный мяч и формой, то есть он абсолютно круглый, и расцветкой, то есть он весь состоит из белых, прозрачных и черных секторов, черных пятен. Точная копия футбольного мяча, только очень уменьшенная, несколько миллиметров в диаметре. Таких находок у нас раньше никогда не было, стоимость будет определяться позднее, камень добыли только 4 июля, и он еще не дошел до участка оценки. Что касается имени Акинфеева, это чистая правда, к нам с таким предложением обратился губернатор Архангельской области, где и был добыт этот камень, Игорь Орлов, и аналогично за последнее время мы получили очень много предложений от болельщиков, которые просто писали нам на почту и предлагали какой-нибудь камень назвать в честь Игоря Акинфеева».
О дальнейшей судьбе камня говорить пока рано, заявили в компании, решение пока не принято. Скорее всего, гранить алмаз и превращать его в бриллиант не будут, считает владелец и президент ювелирного дома Cluev Илья Клюев.
Илья Клюев владелец и президент ювелирного дома Cluev «Для алмазов это достаточно редко встречается, потому что все-таки они имеют форму, если представить, пирамиды Хеопса, только зеркально отображенной. Если в алмазе есть именно такие вкрапления, это говорит о том, что он не очень качественный, его не нужно полировать, не надо превращать его в бриллиант. Я думаю, его куда-нибудь в музей „Алросы“ могут поместить, потому что какой-то именно финансовой ценности он из себя не представляет. Просто интересен как коллекционный — маленький и очень круглый алмазик. Ну, может быть, подарить Акинфееву, но могли бы расщедриться, найти что-то побольше, каратов пять хотя бы. Акинфеев заслужил и 50».
В «Алросе» надеются, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной в четвертьфинале, заявил глава алмазодобывающей компании Сергей Иванов.
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