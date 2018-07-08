В Шотландии обнаружили древнейшие «шахматы викингов»

Ученые обнаружили каменную доску, предназначавшуюся для хнафатафла (прим.ред. — настольная игра, которую называют «шахматами викингов»). Как пишет портал The Scotsman, находку сделали на территории Дирского аббатства.

Photos of gaming board by Michael Sharpe @diggermann17 @HLFScotland @chh_bck @AliTheArchaeol @archaeologyuk @DigItScotland @annclarkerocks pic.twitter.com/G3MMzl6gDI

— Book of Deer Project (@bookof_deer) 1 июля 2018 г.

По данным исследователей, в такую игру первоначально играли викинги, однако позднее она появилась в Гренландии, Исландии, Уэльсе и Британии. Хнафатафл — это своеобразный гибрид нард, шашек и шахмат. На данный момент историкам так и не удалось получить сведения о правилах игры. Известно только, что для нее использовались доски с нечетным количеством клеток размером от 7×7 до 19×19. Белые фишки в начале игры располагались в центре поля, а черные — по сторонам.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что шведские археологи установили связь викингов с исламом.