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Агент из Хорватии: «У России фантастическая команда, а мы можем выиграть ЧМ»
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Агент из Хорватии: «У России фантастическая команда, а мы можем выиграть ЧМ» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Известный хорватский агент Марко Налетилич поделился с «СЭ» эмоциями после матча 1/4 финала чемпионата мира Россия — Хорватия (1:1, пен. — 3:4).
— Это была равная игра, хотя мы больше владели мячом, — отметил Налетилич. — Матч получился очень сложным, российская команда — просто фантастическая! Я уже говорил и повторю: Черчесов — большой тренер! Очень сложно выделить в сборной России кого-то конкретного, все действовали очень хорошо. Хорватии чуть больше повезло. Конечно, у нас не самая впечатляющая команда на данный момент, но ребята могут выиграть Кубок мира. (Игорь НОВИКОВ)
В полуфиналах встречаются Франция — Бельгия (10 июля, Санкт-Петербург) и Англия — Хорватия (11 июля, Москва, Лужники).
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Россия — Хорватия
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