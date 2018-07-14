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Далич: наша победа в финале вызовет в Хорватии землетрясение
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Далич: наша победа в финале вызовет в Хорватии землетрясение 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Букмекеры.рф
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич поделился мнением о том, что будет происходить в стране в случае победы национальной команды в финале чемпионата мира.
«Это приносит нам радость. Мы видели лишь незначительную часть того, что происходит на родине. Испытать гордость сильнее она вряд ли может. Это счастье, что Хорватия смогла пережить такое счастье. Победа или поражение завтра в любом случае вызовет сейсмические толчки. Если выиграем, то точно превзойдём и Бразилию, и Аргентину», — заявил Далич на пресс-конференции.
Финальный матч чемпионата мира между сборными Хорватии и Франции состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.
Ранее полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал возможное получение «Золотого мяча».
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