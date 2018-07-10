Это лето не оставило никого равнодушным к футболу

В книге Островского «Как закалялась сталь» говорится: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое».

Эти строки как нельзя лучше описывают яростную борьбу сборных России и Хорватии за выход в полуфинал на сочинском стадионе.

В серии пенальти боевой народ показал себя

В прибрежном городе на Юге России слова Островского приобрели новый смысл. Хоть российская команда и не вышла в полуфинал, вспоминая события этого лета, россиянам точно не будет «мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

И в 1/8 против Испании, и в ¼ против Хорватии итог матча решался в дополнительное время серией пенальти. И именно такой высокий уровень игры национальной сборной дал русским повод проявить свой характер, доказать, что они — «боевая нация».

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия — Хорватия

Конечно, сборная России уступала сборной Хорватии в технике игры. Сидевший рядом со мной комментатор не переставал вздыхать, озвучивая передвижения хорватских игроков, которым приходилось играть против бесстрашных и яростно борющихся за победу русских.

По официальным данным ФИФА, футболисты сборной России пробежали больше всех в рамках матчей чемпионата. За 120 минут игры с Испанией, все игроки в сумме пробежали 146 километрво, в матче против Саудовской Аравии — 118 километров, в матче против Египта — 115 километров, превысив средние показатели 32 сильнейших команд.

Когда дополнительное время подошло к концу, все игроки сборной России как один согнулись или упали на колени не в силах двигаться. Но и после свистка пришлось сражаться дальше и забить спасительный гол, снова сравнявший счет.

После игры капитан хорватской команды Лука Модрич сказал, что россияне доставили им немало хлопот: «Это сильная команда, матч с ней стал предупреждением, что нам необходимо хорошенько восстановиться перед следующей игрой».

И болельщики, и футболисты потратили все моральные и физические силы

Кроме игроков сборной в матче, можно сказать, принимали участие 40 тысяч болельщиков. До начала игры они развернули огромные плакаты с надписями: «Когда, как не сейчас», «Никто, кроме вас». Матч получился поистине историческим, свой вклад в него внесли и болельщики, потратившие столько моральных и физических сил, поддерживая сборную.

По всему стадиону раздавались типичные для данного чемпионата слова: «Россия! Россия!». Каждая атака российской сборной сопровождалась радостными криками с трибун, неодобрение сорокатысячной толпы слышалось каждый раз, когда Хорватия била угловой или создавала опасный момент.

Грозный тренер сборной Станислав Черчесов , сохранявший невозмутимое выражение лица даже в самые напряженные моменты игры, постоянно обращался к трибунам с просьбой активнее поддерживать футболистов. Он руководил не только 11 игроками на поле, но и 40 тысячами болельщиков на трибунах. На этом матче болельщики не были простыми зрителями, они стали участниками всего происходящего на стадионе.

Как и на войне, в которой участвуют не только одни солдаты с передовой, к болельщикам на трибунах в тот вечер присоединились и люди, наполнившие фан-зону на Воробьевых горах в далекой Москве. Желающих посмотреть футбол оказалось так много, что полиции пришлось преждевременно закрыть вход в фан-зону, чтобы избежать несчастных случаев.

Это лето не оставило никого равнодушным к футболу

Будучи в России, я наблюдал, как народ загорается футболом все больше и больше. До начала чемпионата никто не мог предположить, что сборная России выйдет в четвертьфинал. Даже сами русские в это слабо верили. Все, с кем мне удалось пообщаться тогда, не выражали особой заинтересованности футболом из-за низких результатов российской сборной. Но когда Россия победила Испанию, в русских проснулась любовь к футболу. Во время матча против сборной Испании я летел в самолете из Москвы в Ростов.

Болельщики празднуют победу сборной России

На высоте в тысячи метров в притихшем самолете вдруг раздался голос пилота, вслед за этим все пассажиры радостно закричали, я испугался, не понимая до конца причины криков. После, командир самолета повторил объявление по-английски, и тогда я понял причину их внезапной радости. Российская сборная забила гол и сравняла счет. Когда самолет сел, началась серия пенальти, русские, получавшие в это время багаж, столпились вокруг одного мобильного телефона, где шла трансляция матча.

А также в интернете появилась фотография, на которой балерины за кулисами смотрели этот матч.

Этим летом все россияне, независимо от их местоположения и профессии, обсуждали только футбол. Все их слезы, улыбки, радости и трагедии были из-за футбола.