Фанаты Франции и Хорватии сыграют в футбол на Красной площади перед финалом ЧМ-2018

Глава фан-клуба сборной Хорватии Томислав Милайс заявил, что хорватские и французские болельщики проведут товарищеский матч на Красной площади перед финалом чемпионата мира — 2018, передает ТАСС

"У нас будет товарищеский матч завтра между болельщиками двух стран, он начнется в 17.30. Мы уже играли такой матч с англичанами. Надеюсь, завтра мы отлично проведем время", — сказал Милайс.

Также он поблагодарил российское фан-посольство за помощь и отметил, что этот турнир является самым большим достижением хорватского футбола.

Финал чемпионата мира между Францией и Хорватией пройдет в Москве 15 июля и начнется в 18.00.

Ранее французский полузащитник поделился мнением о финале ЧМ-2018.