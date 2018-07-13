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Фанаты Франции и Хорватии сыграют в футбол на Красной площади перед финалом ЧМ-2018
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Фанаты Франции и Хорватии сыграют в футбол на Красной площади перед финалом ЧМ-2018 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава фан-клуба сборной Хорватии Томислав Милайс заявил, что хорватские и французские болельщики проведут товарищеский матч на Красной площади перед финалом чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.
"У нас будет товарищеский матч завтра между болельщиками двух стран, он начнется в 17.30. Мы уже играли такой матч с англичанами. Надеюсь, завтра мы отлично проведем время", — сказал Милайс.
Также он поблагодарил российское фан-посольство за помощь и отметил, что этот турнир является самым большим достижением хорватского футбола.
Финал чемпионата мира между Францией и Хорватией пройдет в Москве 15 июля и начнется в 18.00.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее французский полузащитник поделился мнением о финале ЧМ-2018.
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