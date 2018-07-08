Глава правительства Бельгии прилетит на чемпионат в Россию

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель планирует присутствовать на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге, в котором сборная его страны будет противостоять французам. Об этом он заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

«Я с нетерпением ожидаю этого чрезвычайно укрепляющего федеративный дух события, потому что футбол — это действительно вид спорта, который объединяет» — сказал он.

Мишель также отметил, что находится в хороших отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном . «Нас объединяют общеевропейские устремления, мы часто бываем на одной длины волне в политическом и дипломатическом плане. Теперь мы увидимся в Санкт-Петербурге, из которого мы затем вместе направимся в Брюссель на саммит НАТО », — заключил бельгийский премьер.

Правительство Бельгии напрямую не заявляло о бойкоте чемпионата мира. Однако в июне депутаты Европейского парламента выразили готовность принять резолюцию, в которой должен был содержаться призыв к дипломатическому бойкоту мундиаля в России.

Власти Великобритании, Исландии, Польши и Австралии отказались присылать официальные делегации из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Ответственность за покушение они возложили на Россию. В середине июня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон признал невозможность бойкота чемпионата мира.

Бойкотировать чемпионат первой передумала Швеция. 6 июля стало известно, что президент Франции также прибудет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в матче полуфинала чемпионата мира.