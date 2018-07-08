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Глава правительства Бельгии прилетит на чемпионат в Россию
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Глава правительства Бельгии прилетит на чемпионат в Россию 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель планирует присутствовать на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге, в котором сборная его страны будет противостоять французам. Об этом он заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.
«Я с нетерпением ожидаю этого чрезвычайно укрепляющего федеративный дух события, потому что футбол — это действительно вид спорта, который объединяет» — сказал он.
Мишель также отметил, что находится в хороших отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Нас объединяют общеевропейские устремления, мы часто бываем на одной длины волне в политическом и дипломатическом плане. Теперь мы увидимся в Санкт-Петербурге, из которого мы затем вместе направимся в Брюссель на саммит НАТО», — заключил бельгийский премьер.
Правительство Бельгии напрямую не заявляло о бойкоте чемпионата мира. Однако в июне депутаты Европейского парламента выразили готовность принять резолюцию, в которой должен был содержаться призыв к дипломатическому бойкоту мундиаля в России.
Власти Великобритании, Исландии, Польши и Австралии отказались присылать официальные делегации из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Ответственность за покушение они возложили на Россию. В середине июня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон признал невозможность бойкота чемпионата мира.
Бойкотировать чемпионат первой передумала Швеция. 6 июля стало известно, что президент Франции также прибудет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в матче полуфинала чемпионата мира.
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