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Пастрняк пошутил над Коваржем после его перехода в НХЛ
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Пастрняк пошутил над Коваржем после его перехода в НХЛ 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поздравил соотечественника — Яна Коваржа, подписавшего однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». «Поздравляю моего хорошего друга Яна Коваржа с подписанием контракта с „Айлендерс“. Желаю тебе всего наилучшего, друг. Кстати, так он обматывает клюшку. Наконец-то я не буду игроком, у которого худшая обмотка в лиге!» — написал Пастрняк на своей странице в сети «Твиттер».
Фото доступно на странице Давида Пастрняка в «Твиттере».
Коварж в течение пяти предыдущих лет выступал в КХЛ, защищая цвета магнитогорского «Металлурга».
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