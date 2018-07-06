Apple сняла на iPhone три красивых видео о любви к футболу

Компания Apple опубликовала три видеролика в рамках популярной кампании Shot on iPhone (Снято на iPhone). Ролики посвящены проходящему сейчас в России Чемпионату мира по футболу FIFA.

В ролике «Сердце Австралии» отображены коренные жительницы страны, играющие в футбол. Ролик «Ва» футбола » показывает японских монахов, тоже играющих в футбол, но в Яцусиро, городе на Кюсю. «Ва» в японской культуре представляет собой концепт, который можно перевести как «гармония». Он символизирует мирное единение и согласие в социальной группе.

Третье видео снято на архипелаге Берленгаш. В нём две соперничающие португальские команды, не желая играть на «вражеской» территории, отправляются в нейтральные воды на Берленгаш и устраивают там «Чемпионат островов Берленгаш 2018».