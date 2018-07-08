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Полицейские Воронежской области приняли участие в акции «Наша семья, наш футбол»
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Полицейские Воронежской области приняли участие в акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Фото: riavrn.ru
Несмотря на то, что День семьи, любви и верности отмечается в России сравнительно недавно, с 2008 года, он уже стал одним из самых популярных. Воронежские полицейские приняли участие в акции «Наша семья, наш футбол», посвященной этому празднику. На спортивной площадке воронежского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» развернулось состязание, в котором приняли участие шесть полицейских семей. Для них были подготовлены различные испытания и конкурсы.
Качество и мастерство выполнения заданий оценивало жюри, в состав которого вошли представили областного главка, Общественного совета при ГУ, спортивного общества «Динамо» и профессиональные спортсмены. Участники соревнований громко заявили о себе приветствиями, и приступили к эстафетам. Конкурсанты состязались друг с другом в меткости, скорости, ловкости и владении мячом. Возможность принести в свою копилку дополнительные баллы представилась и главам семейств и их супругам, которые боролись за первенство в огромных костюмах борцов сумо. Конкурс «Рыбалка» сплотил семьи, которые старались всеми силами поймать большой улов.
За своих героев пришли поболеть родственники, друзья и коллеги. Болельщики, не скрывая эмоций, поддерживали своих фаворитов. Было жарко не только самим конкурсантам, но и всем присутствующим. Для зрителей организаторы подготовили развлекательную программу, викторину с вопросами, а солисты ансамбля «Альянс» культурного центра ГУ МВД России по Воронежской области на протяжении всего мероприятия дарили присутствующим хорошее настроение.
По мнению жюри, по итогам соревнований в номинации «Самая дружная семья» победителями стала семья Пятилетовых. «Самой очаровательной» признана семья Буханцевых, «Самой сплоченной» — семья Кривобородько. Диплом 3 степени, медаль, кубок и памятный подарок — телевизор вручили семье Антоновых. Диплом 2 степени, медаль, кубок и памятный подарок — тренажер эллиптический получила семья Кудратовых. Ну, а с дипломом 1 степени, медалью, кубком и на велотренажере уехала семья Андреевых.
Присутствующий на мероприятии член Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области Юрий Таранцов отметил организацию и зрелищность мероприятия, которое надолго останется в памяти участников.
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