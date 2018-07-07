Медведев и президент Хорватии приедут в Сочи на матч ЧМ-2018

МОСКВА, 7 июля. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вместе посмотрят матч Россия — Хорватия одной четвертой финала чемпионата мира по футболу. Игра пройдет в субботу на стадионе «Фишт».

Как сообщила пресс-служба российского кабинета министров, также «7 июля в Сочи состоится встреча председателя правительства РФ с президентом Хорватии, во время которой планируется обсудить основные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Хорватии».

Медведев болел за российскую сборную на трибуне московских «Лужников» 1 июля, когда Россия в одной восьмой финала обыграла Испанию и вышла в одну четвертую финала ЧМ. После игры премьер-министр зашел в раздевалку к футболистам, чтобы поздравить их с победой. Тогда же он в шутку предложил всему кабинету министров отправиться на следующий матч в Сочи 7 июля.

Ранее дипломатический источник сообщал, что президент Хорватии прибудет 7 июля в Сочи, чтобы поддержать национальную сборную в матче против команды России. Грабар-Китарович уже приезжала в Нижний Новгород на матч одной восьмой финала чемпионата мира по футболу, где хорваты одержали победу над датчанами.

Встреча Россия — Хорватия в Сочи станет последней для стадиона «Фишт» во время мундиаля. Ее победитель сразится в полуфинале ЧМ либо с Англией, либо со Швецией, матч между которыми также пройдет в субботу.