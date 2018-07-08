Алексей Игонин: «Смолов критикует себя больше нас всех»

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Алексей Игонин в интервью «СЭ» отметил, что нужно поддержать Федора Смолова . Форвард национальной команды не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия — Хорватия (2:2, 3:4 — по пенальти).

— Было много опасений перед этой встречей, но сборная выглядела хорошо и уверенно, — отметил Игонин. — Игра получилась одной из самых интересных на турнире. Во всяком случае, для российских болельщиков. Драматичный матч, насыщенный событиями — думаю, все получили удовольствие. Не было слишком оборонительного футбола. Команда и тренер показали нам, что это просто тактический ход, который привел к успеху.

— Многие винят Смолова в поражении…

— Критиковать, на самом деле, очень хочется, но, считаю, что в этом нет никакого смысла. Это не поможет Смолову. Он прекрасно все понимает и критикует себя еще больше, чем мы. На самом деле, ощущения у него еще хуже, чем у нас. Стоит поддержать его. Если разбирать по моментам, то будет одна критика. Но это непродуктивно. ( Игорь НОВИКОВ

Заявление Федора Смолова после поражения сборной России // Смолов станет еще сильнее. Вот увидите // Смолова можно поддержать. Но называйте вещи своими именами // Смолов не привык биться за результат. Надо что-то менять

Россия — Хорватия

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