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Алексей Игонин: «Смолов критикует себя больше нас всех»
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Алексей Игонин: «Смолов критикует себя больше нас всех» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Алексей Игонин в интервью «СЭ» отметил, что нужно поддержать Федора Смолова. Форвард национальной команды не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия — Хорватия (2:2, 3:4 — по пенальти).
— Было много опасений перед этой встречей, но сборная выглядела хорошо и уверенно, — отметил Игонин. — Игра получилась одной из самых интересных на турнире. Во всяком случае, для российских болельщиков. Драматичный матч, насыщенный событиями — думаю, все получили удовольствие. Не было слишком оборонительного футбола. Команда и тренер показали нам, что это просто тактический ход, который привел к успеху.
— Многие винят Смолова в поражении…
— Критиковать, на самом деле, очень хочется, но, считаю, что в этом нет никакого смысла. Это не поможет Смолову. Он прекрасно все понимает и критикует себя еще больше, чем мы. На самом деле, ощущения у него еще хуже, чем у нас. Стоит поддержать его. Если разбирать по моментам, то будет одна критика. Но это непродуктивно. (Игорь НОВИКОВ)
Заявление Федора Смолова после поражения сборной России // Смолов станет еще сильнее. Вот увидите // Смолова можно поддержать. Но называйте вещи своими именами // Смолов не привык биться за результат. Надо что-то менять
Россия — Хорватия
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