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Завышение цен зафиксировали в 61 отеле Казани во время ЧМ-2018
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Завышение цен зафиксировали в 61 отеле Казани во время ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: Реальное время
КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил случаи завышения цен в 61 гостинице Казани во время проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2018 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.
"В целом был выявлен 61 случай завышения цен на гостиничное обслуживание и 23 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации [за неделю фактов не выявлено]. По состоянию на 9 июля 2018 года девять организаций, оказывающих гостиничные услуги, получили свидетельства о присвоении категории", — отмечается в сообщении.
По данным Госкомитета по туризму Татарстана, максимальные цены на гостиничные услуги на время проведения ЧМ-2018 не должны превышать для номеров высшей категории в пятизвездочных отелях 85 тыс. рублей в сутки, для четырехзвездочных — 53 тыс. рублей, трехзвездочных — 24,7 тыс. рублей, для двух звезд — 11,3 тыс. рублей, для одной звезды — 10,2 тыс. и для категории «без звезд» — 6,8 тыс. рублей.
В Казани состоялись четыре матча группового этапа ЧМ: Франция — Австралия (2:1), Иран — Испания (0:1), Польша — Колумбия (0:3) и Южная Корея — Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3). Завершилась серия матчей турнира в Казани 6 июля игрой 1/4 финала, где сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.
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