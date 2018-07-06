Пора подумать о календаре на будущий год

Газета «ТВР-Панорама» в своем паблике разыгрывает новые календари.

Роскошный настенный календарь с прекрасными видами Карелии на 2019 год только что выпушен издательством «Петропресс». Такого календаря пока нет ни у кого! Издатель делает подарок исключительно читателям газеты «ТВР-Панорама» и участникам группы «Клуб друзей газеты „ТВР—Панорама“. Среди них будут разыгрываться календари.

Первые три календаря будут разыграны с сегодняшнего дня и до 15 июля. Стать участником розыгрыша не просто, а очень просто. Условия розыгрыша — в группе.