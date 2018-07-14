Болельщики сборных Хорватии и Франции проведут сегодня товарищеский матч на Красной площади

Он начнется в половине шестого вечера. Финал чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции пройдет в Москве завтра. Сегодня состоится матч за третье место. Команды Бельгии и Англии сыграют в Петербурге. Игра начнется в 17 часов. За полчаса до этого в эфере Авторадио стартует шоу Большой футбол. Наши ведущие будут держать вас в курсе всего, что происходит на поле. Авторадио — официальный радиовещатель мундиаля. Этот чемпионат мира стал лучшим в истории. Об этом журналистам заявил президент FIFA Джанни Инфантино . По его словам, проведение турнира позволило России стать настоящей футбольной державой.

Миллионам болельщиков чемпионат мира в России запомнится прежде всего яркой игрой. Турнир с самого начала был богат на сюрпризы — большинство фаворитов будут смотреть финальный матч с трибуны или по телевизору. Еще он запомнится благодаря инновациям. Первый чемпионат с полноценным использованием видеоповторов. А такое российское ноу-хау, как паспорт болельщика, хотят взять на вооружение организаторы следующего мундиаля.