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Финальный матч ЧМ-2018 планируют посетить представители руководства 14 стран
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Финальный матч ЧМ-2018 планируют посетить представители руководства 14 стран 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве планируют посетить представители руководства 14 стран, сообщает "РИА Новости".
"Планируется, что финальный матч посетят президент Республики Абхазия, президент Республики Армения, президент Республики Беларусь, премьер-министр Венгрии, президент Габонской Республики, эмир Государства Катар, премьер-министр Киргизской Республики, президент Республики Молдова, президент Государства Палестина, премьер-министр Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, президент Республики Судан, президент Французской Республики, президент Республики Хорватия, президент Республики Южная Осетия", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии.
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