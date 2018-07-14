Финальный матч ЧМ-2018 планируют посетить представители руководства 14 стран

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Булыкин будет болеть за сборную Бельгии в матче за третье место на ЧМ-2018

Сборные Хорватии и Англии определились с составами на матч полуфинала ЧМ-2018

В Испании напомнили Роналду об угрозе ареста в Италии