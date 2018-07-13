Полуфиналы ЧМ-2018 посмотрели более 400 тыс. пассажиров московского метро

Полуфинальные матчи чемпионата мира по футболу между Хорватией и Англией, и Францией и Бельгией смогли посмотреть более 400 тыс. пассажиров московского метрополитена, где в 1896 вагонах установлено 8720 экранов, [пишет] (http://vm.ru/news/514688.html) «Вечерняя Москва».

«Прямые трансляции на экранах в вагонах — одна из самых популярных новинок, реализованных в метро к чемпионату мира по футболу. Показы матчей в поездах велись с первого дня чемпионата», — отметил заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

Он добавил, что новинка понравилась как российским, так и иностранным болельщикам, многие из которых фотографировалась на фоне экранов.

Чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня и завершится 15 июля финальным матчем между Хорватией и Францией.