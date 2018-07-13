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В Хорватии цена билетов на финальный матч ЧМ-2018 на черном рынке достигает €10,5 тысячи
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В Хорватии цена билетов на финальный матч ЧМ-2018 на черном рынке достигает €10,5 тысячи 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Цена билетов на финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции на черном рынке в Загребе достигает €10,5 тысячи. Об этом сообщило в пятницу национальное телевидение страны, передает ТАСС.
Сообщается, что в Хорватии многие болельщики решили поехать в Москву на финальный матч. В этой связи распроданы все билеты на регулярных авиарейсах, туркомпании продали все туры в российском направлении. Официально купить билеты на финал уже нельзя, Хорватский футбольный союз запросил у Международной федерации футбола (ФИФА) дополнительную квоту, а пока тысячи фанатов ждут решения этого вопроса, цены на билеты на черном рынке резко возросли, сейчас они варьируются от €1,5 тысячи и до €10,5 тысячи (предоставляет место в VIP-зоне, включая еду и напитки).
Таким образом, хорватские перекупщики увеличили исходную цену билетов на финальный матч более чем в 10 раз. Тем не менее, если судить по обновлениям на сайтах продаж, многие болельщики из Хорватии готовы заплатить за возможность поболеть в историческом матче за свою команду даже такие большие деньги.
Как ранее заявил на пресс-конференции в ТАСС глава фан-клуба хорватской команды Томислав Милайс, финальный матч чемпионата мира посетят от 10 до 15 тысяч болельщиков из Хорватии.
Финал пройдет на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира.
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