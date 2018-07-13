В Хорватии цена билетов на финальный матч ЧМ-2018 на черном рынке достигает €10,5 тысячи

Цена билетов на финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции на черном рынке в Загребе достигает €10,5 тысячи. Об этом сообщило в пятницу национальное телевидение страны, передает ТАСС

Сообщается, что в Хорватии многие болельщики решили поехать в Москву на финальный матч. В этой связи распроданы все билеты на регулярных авиарейсах, туркомпании продали все туры в российском направлении. Официально купить билеты на финал уже нельзя, Хорватский футбольный союз запросил у Международной федерации футбола (ФИФА) дополнительную квоту, а пока тысячи фанатов ждут решения этого вопроса, цены на билеты на черном рынке резко возросли, сейчас они варьируются от €1,5 тысячи и до €10,5 тысячи (предоставляет место в VIP-зоне, включая еду и напитки).

Таким образом, хорватские перекупщики увеличили исходную цену билетов на финальный матч более чем в 10 раз. Тем не менее, если судить по обновлениям на сайтах продаж, многие болельщики из Хорватии готовы заплатить за возможность поболеть в историческом матче за свою команду даже такие большие деньги.

Как ранее заявил на пресс-конференции в ТАСС глава фан-клуба хорватской команды Томислав Милайс, финальный матч чемпионата мира посетят от 10 до 15 тысяч болельщиков из Хорватии.

Финал пройдет на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира.