Расстроены, но не сломлены: российские болельщики признаются в любви своей сборной

Это была красивая игра: быстрая, мощная, эффектная. Мы увидели действительно потрясающий матч, который запомнится надолго. И даже проигрыш по итогам серии пенальти не слишком расстраивает фанатов. В социальных сетях сразу после завершения игры появились тысячи постов со словами благодарности и поддержки российской сборной.

Почти 300 комментариев на данную минуту оставили фанаты под постом в Twitter сборной России. Практически все пользователи сходятся во мнении, что это был суперматч.

Основной задачей сборной на домашнем чемпионате мира был выход из группы. То, что у команды получиться сыграть в ¼ финала, мало кто предполагал. Но сам факт случившегося говорит о том, что у страны действительно появилась сильная национальная команда, а не просто «миллионеры, по траве гоняющие мяч».

Конечно, завтра будет «разбор полетов». Каждый, кто смотрел игру, выдвинет свою версию проигрыша сборной России. Но пока поклонники большого футбола не хотят думать о плохом.

В социальной сети Instagram сотни постов демонстрируют то, как болели у своих телеэкранов, в фан-зонах и на стадионе зрители. Пользователи пишут, что это была по-настоящему достойная игра.

Даже те, кто не слишком разбирается в футболе и редко смотрит матчи, признает, что баталия Россия-Хорватия войдет в историю.

Увы, выйти в полуфинал у российских футболистов на домашнем чемпионате мира не получилось, но то, как боролись ребята, достойно уважения.