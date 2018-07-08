Расстроены, но не сломлены: российские болельщики признаются в любви своей сборной 

Это была красивая игра: быстрая, мощная, эффектная. Мы увидели действительно потрясающий матч, который запомнится надолго. И даже проигрыш по итогам серии пенальти не слишком расстраивает фанатов. В социальных сетях сразу после завершения игры появились тысячи постов со словами благодарности и поддержки российской сборной.
Почти 300 комментариев на данную минуту оставили фанаты под постом в Twitter сборной России. Практически все пользователи сходятся во мнении, что это был суперматч.
Основной задачей сборной на домашнем чемпионате мира был выход из группы. То, что у команды получиться сыграть в ¼ финала, мало кто предполагал. Но сам факт случившегося говорит о том, что у страны действительно появилась сильная национальная команда, а не просто «миллионеры, по траве гоняющие мяч».
Конечно, завтра будет «разбор полетов». Каждый, кто смотрел игру, выдвинет свою версию проигрыша сборной России. Но пока поклонники большого футбола не хотят думать о плохом.
В социальной сети Instagram сотни постов демонстрируют то, как болели у своих телеэкранов, в фан-зонах и на стадионе зрители. Пользователи пишут, что это была по-настоящему достойная игра.
Даже те, кто не слишком разбирается в футболе и редко смотрит матчи, признает, что баталия Россия-Хорватия войдет в историю.
Увы, выйти в полуфинал у российских футболистов на домашнем чемпионате мира не получилось, но то, как боролись ребята, достойно уважения.
Заслуженный артист России, народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал, что верил в победу до последнего. «Никто не может нас обвинить в том, что нечестные были игры», — считает дрессировщик.