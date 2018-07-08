Ещё
Маркелов занял четвертое место во второй гонке этапа «Формулы-2» в Великобритании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маркелов занял четвертое место во второй гонке этапа «Формулы-2» в Великобритании 

ТАСС 5 часов назад
Фото: F1News.ru
ТАСС, 8 июля. Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов финишировал четвертым во второй гонке седьмого этапа серии «Формула-2», который завершился в Великобритании.
Победу одержал немец Максимилиан Гюнтер (Arden), второе место занял британец Джордж Рассел (ART), третье — его соотечественник Ландо Норрис (Carlin). Партнер Маркелова по Russian Time японец Тадасукэ Макино занял 11-е место.
После семи этапов в личном зачете лидирует Рассел, набравший 170 очков. Маркелов занимает четвертое место (110).
Следующий этап пройдет в Венгрии с 27 по 29 июля.
Russian Time является действующим чемпионом в командном зачете, а Маркелов — вице-чемпионом в личном.
ТАСС: последние новости
ФИФА изучает ситуацию, связанную со скандированиями хорвата Виды после игры с россиянами Сборная России уступила хорватам в 1/4 финала ЧМ-2018 и завершила выступление на турнире Жиру: французы уважают Анри, несмотря на то, что он стал тренером сборной Бельгии
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала785
Слепаков обратился к футболистам сборной30
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России44
Смолов взбесил россиян289
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение