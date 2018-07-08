Маркелов занял четвертое место во второй гонке этапа «Формулы-2» в Великобритании

ТАСС , 8 июля. Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов финишировал четвертым во второй гонке седьмого этапа серии «Формула-2», который завершился в Великобритании. Победу одержал немец Максимилиан Гюнтер (Arden), второе место занял британец Джордж Рассел (ART), третье — его соотечественник Ландо Норрис (Carlin). Партнер Маркелова по Russian Time японец Тадасукэ Макино занял 11-е место. После семи этапов в личном зачете лидирует Рассел, набравший 170 очков. Маркелов занимает четвертое место (110). Следующий этап пройдет в Венгрии с 27 по 29 июля. Russian Time является действующим чемпионом в командном зачете, а Маркелов — вице-чемпионом в личном.