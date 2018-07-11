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Впервые с 1981 года до 1/4 финала Уимблдона дошли представители пяти континентов
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Впервые с 1981 года до 1/4 финала Уимблдона дошли представители пяти континентов 

Чемпионат.com 11 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
До четвертьфинала Уимблдона-2018 дошли представители пяти континентов — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович (Европа), Кевин Андерсон (Африка), Кей Нисикори (Азия), Милош Раонич, Джон Иснер (Северная Америка), Хуан-Мартин дель Потро (Южная Америка).
В последний раз в четвертьфинале Уимблдона сыграли теннисисты с пяти континентов в 1981 году: Бьорн Борг (Европа), Джимми Коннорс, Джон Макинрой, Тим Майотт (Северная Америка), Род Фроули, Питер Макнамара (Океания), Виджай Амритрадж (Азия), Йохан Крик (Африка), сообщает Gracenote Gold.
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