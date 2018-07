​Кавани: «Я горжусь быть уругвайцем»

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани прокомментировал итог встречи с Францией (0:2).

"Грустно ли мне? Если честно, да. Но я благодарю Бога за то, что получил этот опыт, как на поле, так и вне его. Горжусь быть уругвайцем. А поражения — это часть жизни. Нам нужно двигаться дальше и многое пережить. Путешествие продолжается", — отметил игрок в сообщении на своей странице в Инстаграм.

Франция обыграла Уругвай благодаря голам Варана и Гризманна, и в полуфинале сыграет с победителем пары Бразилия — Бельгия.

Triste? -si, mucho… pero orgulloso y agradecido a Dios de haber vivido esta experiencia junto a esta familia q somos, dentro y fuera de la cancha… orgulloso de ser uruguayo y sufrir en estos momentos…y orgulloso porque todo esto es parte de la vida, a seguir adelante muchachos q tenemos muchas cosas todavía por vivir… Arriba Uruguay, El Camino Sigue… Sad? Yes obviously… but proud and I thank God for living this experience with this family, inside and outside the pitch… proud to be Uruguayan and suffer today…and proud because all of this is part of life. Let's move on lads because we have so much more to live… Arriba Uruguay. The journey continues

