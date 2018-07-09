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«Сент-Луис» близок к подписанию контракта с Патриком Маруном
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«Сент-Луис» близок к подписанию контракта с Патриком Маруном 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Сент-Луис Блюз» близок к подписанию контракта с форвардом Патриком Маруном, сообщает клубный инсайдер Лу Корац.
Официально о сделке может быть объявлено сегодня вечером, 9 июля. Срок контракта — один год, зарплата — $ 1,7 млн По ходу следующего сезона с игроком может быть подписано новое соглашение.
В минувшем сезоне 30-летний форвард успел поиграть за «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В общей сложности он провёл 74 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 43 (17+26) очка при показателе полезности «+1» и 73 минутах штрафа. В плей-офф он провёл за «дьяволов» пять встреч, забросив одну шайбу.
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