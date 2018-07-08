Премьер-министр Бельгии прибудет в Россию на полуфинал ЧМ-2018

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель планирует прибыть в Санкт-Петербург на матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная его страны встретится с командой Франции, сообщает ТАСС

"Я с нетерпением ожидаю этого чрезвычайно укрепляющего федеративный дух события, потому что футбол — это действительно вид спорта, который объединяет", — приводит слова премьер-министра Le Journal du Dimanche.

Мишель добавил, что матч станет важен для единения и дружбы в Бельгии для фламандцев, валлонов, франко— и нидерландоязычных жителей.