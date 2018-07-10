«Арсенал» включился в борьбу за полузащитника сборной России

По информации TransferMarketWeb, «канониры» намерены составить конкуренцию «Ювентусу» и «Челси» в борьбе за трансфер россиянина. Отмечается, что армейцы готовы расстаться с игроком за €35 млн, однако сам футболист еще не определился со своим будущим.

22-летний Головин на чемпионате мира — 2018 провел четыре матча, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее СМИ сообщили, что «Челси» заплатит за Головина £20 млн