«Арсенал» включился в борьбу за полузащитника сборной России 

Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах полузащитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Александра Головина, сообщает "Советский спорт".
По информации TransferMarketWeb, «канониры» намерены составить конкуренцию «Ювентусу» и «Челси» в борьбе за трансфер россиянина. Отмечается, что армейцы готовы расстаться с игроком за €35 млн, однако сам футболист еще не определился со своим будущим.
22-летний Головин на чемпионате мира — 2018 провел четыре матча, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Ранее СМИ сообщили, что «Челси» заплатит за Головина £20 млн