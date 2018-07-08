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Люка Эрнандез: «Азар? В 1/8 финала мы уже остановили лучшего игрока в мире»
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Люка Эрнандез: «Азар? В 1/8 финала мы уже остановили лучшего игрока в мире» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Защитник сборной Франции Люка Эрнандез считает, что его команда способна справиться с Бельгией в полуфинале ЧМ-2018. Он полагает, что остановить Эдена Азара реально.
— В 1/8 финала мы уже уничтожили лучшего игрока в мире, который даже не коснулся мяча, — цитирует A Bola Эрнандеза. — У нас есть нужные игроки, которые заставят Азара касаться мяча как можно меньше. В том матче с Аргентиной мы увидели, что сильны и крепки духом. Бельгию победить тяжело. Но непросто будет и им тоже.
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