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Медведев и президент Хорватии приедут в Сочи на матч ЧМ-2018
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Медведев и президент Хорватии приедут в Сочи на матч ЧМ-2018 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетят матч 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Хорватии, сообщает ТАСС.
Как проинформировала пресс-служба российского кабинета министров, в день матча, 7 июля, состоится встреча между представителями государств.
"7 июля в Сочи состоится встреча председателя правительства России с президентом Хорватии, во время которой планируется обсудить основные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Хорватии", — сообщили в пресс-службе.
Матч Россия — Хорватия пройдет на стадионе «Фишт». Игра начнется в 21.00 по московскому времени.
Ранее Медведев похвалил футболистов за победу над сборной Испании.
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