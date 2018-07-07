Медведев и президент Хорватии приедут в Сочи на матч ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетят матч 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Хорватии, сообщает ТАСС

Как проинформировала пресс-служба российского кабинета министров, в день матча, 7 июля, состоится встреча между представителями государств.

"7 июля в Сочи состоится встреча председателя правительства России с президентом Хорватии, во время которой планируется обсудить основные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Хорватии", — сообщили в пресс-службе.

Матч Россия — Хорватия пройдет на стадионе «Фишт». Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Ранее Медведев похвалил футболистов за победу над сборной Испании.