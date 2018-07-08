Денис Попов: Обидно, что при такой сетке Россия не смогла пройти в полуфинал

— Равная игра. Я еще до матча говорил, что шансы будут 50 на 50. Наши — молодцы. Никто сначала не ожидал, что мы дойдем до четвертьфинала. Понятно, что основной задачей было выйти из группы. Просто обидно, что при таком стечении обстоятельств и при такой сравнительно легкой сетке мы не смогли пройти в полуфинал.

Дзюба и Черышев играли на этом чемпионате главенствующую роль в атаке. Я думаю, их не стоило менять, если они были готовы продолжать матч физически. Тогда сборная России могла бы вырвать победу в основное время.

Петер Шмейхель — Смолову: Если ты идешь бить пенальти первым, то обязан забивать

Смолов — это, конечно, хит. Фернандес в серии пенальти хотя бы бил по воротам — а что делал Смолов, непонятно. Хотя он вышел на замену, то есть, был свежим игроком.

"Евро-Футбол.ру". На мой взгляд, пока по потенциалу, подбору футболистов и игре Хорватия гораздо сильнее Англии. Но чемпионат мира непредсказуемый. Бельгия с трудом обыграла Японию, которая до этого обошла Сенегал по карточкам. Тенденции современного футбола говорят о том, что уровень команд потихоньку выравнивается, — цитирует Попова

Сборная Хорватии обыграла россиян в серии пенальти и 11 июля в Москве сыграет с командой Англии в полуфинале.