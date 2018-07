Каваляускас защитил титул, Руис-младший победил ветерана

Эгидиюс Каваляускас (Литва) — Хуан Карлос Абреу (Доминиканская Республика) Полусредний вес (до 66,7 кг)

Литовский панчер Эгидиюс Каваляускас (20-0, 16 КО) защитил звание чемпиона Северной Америки по версии NABF, перебоксировав доминиканца Хуана Карлоса Абреу (21-4-1, 19 КО).

В стартовой трехминутке бойцы столкнулись головами. Над левым глазом литовца образовалось неприятное рассечение, у Абреу пострадала губа.

Каваляускас пытался действовать первым номером, но не мог приспособиться к высокому оппоненту, который к тому же не гнушался работать в клинче.

Ближе к третьему раунду литовец нащупал темп и дистанцию, регулярно тревожа Абреу левыми хуками в голову. Тотального преимущества у Каваляускаса, впрочем, не было. В седьмой трехминутке Абреу принял рубку в инфайтинге, выиграл эпизод и даже выбил капу у Каваляускаса, которому к тому времени все больше мешало рассечение и кровь, заливающая глаз.

Вторую половину боя претендент практически не уступил. Итог сумбурного поединка с обилием «грязи» и захватов — 96:94 и дважды 97:93 в пользу фаворита.

This is how #TheMeanMachine looks when he's happy. #MeanMachineAbreu

«Все прошло не так хорошо, как я ожидал», — сказал Каваляускас. «Абреу был очень быстр. В дебюте мне понадобилось пару раундов, чтобы внести коррективы. Теперь я готов к большим ребятам! Я выкладываюсь на 200 процентов в тренажерке и отдам всего себя в следующем бою!»

«Не знаю, будет ли следующим Кроуфорд», — заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум . «Я вижу там Эгидиюс. Сегодня он дрался с суровым соперником при непонятном судействе — рефери почему-то не боролся с постоянными захватами. Одно могу сказать точно — Каваляускас отличный боксер».

Энди Руис-младший (США) — Кевин Джонсон (США) Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Американец Энди Руис-младший (31-1, 20 КО) нанес юбилейное (десятое) поражение соотечественнику-ветерану Кевину Джонсону (32-10-1, 16 КО), одержав победу единогласным решением судей.

Захватывающего поединка не получилось — Энди без труда перебоксировал оппонента, уступающего в скорости и технике.

По итогам 10 раундов судьи насчитали 99:91 и дважды 97:93 в пользу Руиса-младшего.

We're LIVE on @espn! And it's already been a solid night of fights, including @AndyDestroyer13 battering Kevin Johnson on the way to a decision win.

«Мне еще нужно поработать, но эти 10 раундов — отличный опыт», — сказал Руис, который уже второй бой кряду готовится под присмотром тренера Мэнни Роблеса. «Я хотел бы встретиться с Джаррелом Миллером или кем-то еще из больших парней. После сегодняшнего боя они будут меня недооценивать, но следующий поединок будет другим, обещаю».

Энди Венсес (США) — Франк Де Альба (Пуэрто-Рико) Второй полулегкий вес (до 59,0 кг)

Небитый американец Энди Венсес (21-0-1, 12 KO) разобрался с Франком Де Альбой (22-4-2, 9 KO) из Пуэрто-Рико в бою за местный титул WBC.

Судьи насчитали 99-91, 99-91 и 98-92 в пользу Венсеса, который, напомним, в марте расписал мировую с другим небитым боксером этого веса Эриком Де Леоном (17-0-1, 10 КО).

The @GEICO Photo of the Fight: @AndyVences jabbed his way to a wide UD win over the game Frank De Alba. #VencesDeAlba

Бейбут Шуменов (Казахстан) — Хизни Алтынкай (Турция) Первый тяжелый вес (до 90,7 кг)

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бейбут Шуменов (18-2, 12 KO) успешно вернулся на ринг после двухлетнего перерыва, победив Хизни Алтынкая (30-2, 17 KO) из Турции, и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

Хозяин ринга отправил соперника на настил в первом раунде и повторил этот трюк в девятом. Алтынкай поднялся на ноги и продолжил поединок, однако на 10-й раунд не вышел — тренерский штаб выбросил белое полотенце.

Хосе Аргумедо (Мексика) — Мойсес Каллерос (Мексика) Первый наилегчайший вес (до 49,0 кг)

Экс-чемпион мира по версии IBF в минимальном весе мексиканец Хосе «Текила» Аргумедо (22-4-1, 13 KO) одержал победу единогласным решением судей над соотечественником Мойсесом Каллеросом (28-9-1, 16 KO).

Итог — 99-90, 97-91 и 97-91 в пользу Аргумедо, который жаждет добиться титульного поединка, но пока далеко от исполнения мечты.