Хорватский фанат: побаивался ехать в Россию, но здесь живут лучшие люди в мире

Марко, болельщик сборной Хорватии, приехавший на чемпионат мира–2018 в Россию из Австралии, оценил уровень организации мундиаля, а также рассказал о пропаганде в СМИ, которая запугивала любителей футбола в преддверии турнира. «Это лучший чемпионат мира в истории, номер один! Россияне — лучшие люди в мире. Изначально я побаивался ехать сюда, но в итоге решился и испытал что-то совершенно новое, великолепное и прекрасное. Перед чемпионатом мира имела место пропаганда и враньё в прессе, нацеленное на разжигание вражды между людьми, но футбол объединил всех», — сказал болельщик. Сборной Хорватии предстоит провести матч полуфинала чемпионата мира–2018 с Англией 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Видеоролик можно посмотреть в «твиттере» журналиста Дэнни Армстронга.