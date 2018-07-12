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В Уфе перекрыли одну из центральных улиц города
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В Уфе перекрыли одну из центральных улиц города 

ufa1.ru 10 часов назад
Фото: ufa1.ru
Днем 12 июля в столице республики закрыли движение на улице Кировоградской. На такие меры доррожники пошли из-за ремонтных работ. Сейчас работчие продолжают стелить на дороге новое дорожное полотно.
Дорожники укладывают асфальт
— Проезд закрыт от кольца перед Затонской трассы до пересечения с улицей Зорге, — рассказали горожане.
Ремонт ведется в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Водителей просят заранее планировать маршрут и объезжать перекрытый участок. Для удобства мэрия рекомендует пользоваться интерактивными картами.
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