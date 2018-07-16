В Уфе по улице Кольцевой до 17 июля введено закрытие движения

В Уфе по улице Кольцевой до 17 июля введено закрытие движения транспорта в связи с выполнением работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ограничение действует на участке проведения ремонтных работ от улицы Александра Невского до Ульяновых. На время действия ограничения также закрывается движение по троллейбусным маршрутам №№ 10 и 15. Автобусы будут объезжать перекрытый участок улицы Кольцевой в соответствие с представленной схемой. Ремонтные работы выполняются при благоприятных условиях. Городские службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, использовать сервисы Интерактивной карты ремонта дорог и заранее выбирать маршруты своего движения.