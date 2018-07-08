Сборная России уступила хорватам в 1/4 финала ЧМ-2018 и завершила выступление на турнире

СОЧИ, 8 июля. / ТАСС /. Сборная России по футболу на сочинском стадионе «Фишт» проиграла команде Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира. Российские футболисты завершили выступление на турнире, добившись наилучшего результата на мировых первенствах в новейшей истории команды.

Сборная России ранее никогда не выходила из группы на чемпионатах мира, поэтому результат на ЧМ-2018 стал для отечественной команды лучшим в новейшей истории. Предшественница сборной России — команда СССР — последний раз добивалась подобного успеха в 1986 году, когда советские футболисты дошли до 1/8 финала турнира в Мексике. Лучшим достижением сборной СССР на чемпионатах мира является четвертое место в 1966 году, на четвертьфинальной стадии команда останавливалась трижды (1958, 1962, 1970).

"Это была достойная игра, мы гордимся нашей командой. Был показан интересный футбол, это лучший результат сборной России", — отметила успех российских футболистов после матча вице-премьер РФ Ольга Голодец

Шоу вместо закрытой игры

Перед матчем Хорватия — Россия многие предсказывали закрытый и относительно скучный характер данной встречи, ссылаясь на слабую расположенность обеих команд к ярко выраженной игре первым номером. К тому же были свежи в памяти воспоминания от матча россиян в 1/8 финала против команды Испании, когда сборная России большую часть встречи закрылась в обороне и эффективно использовала так называемую тактику автобуса.

Однако российская команда начала матч с хорватами более открыто, чем встречу с испанцами. Причиной тому стало, в первую очередь, возвращение российской сборной к игровой схеме 4-2-3-1, которая эффективно сработала в матчах со сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Под данную модель на поле с первых минут появился полузащитник Денис Черышев , подошедший к матчу с хорватами в качестве лучшего бомбардира сборной России наряду с форвардом Артемом Дзюбой . Этот ход оправдал себя — именно Черышев открыл счет в матче, забив очередной гол-красавец, ставший для россиянина четвертым на турнире.

Вдвойне поверившие в продолжение российской сказки на чемпионате болельщики разразились гулом и овациями с полных трибун «Фишта» — на матче собрался ожидаемый аншлаг (44 287 человек). Однако уже через восемь минут после гола Черышева хорваты сравняли счет усилиями нападающего Андрея Крамарича , который воспользовался несогласованными действиями обороны сборной России. Этот момент подчеркнул цену ошибки на чемпионате мира, особенно в нескольких шагах от финала. Сборная России на турнире серьезно прибавила в организации игры, в том числе в защитной линии, однако секундная ошибка в матче с командой Хорватии стоила россиянам пропущенного гола.

К концу основного времени хорваты ощутимо придавили сборную России к ее воротам, однако отечественные футболисты вновь проявили стойкий характер и выдержали натиск соперника. Встреча перешла в дополнительные полчаса игра, которые вместили в себя гол хорватского защитника Домагоя Виды и ответ его российского коллеги по амплуа Марио Фернандеса.

Последние минуты матча стали апогеем футбольного шоу, так как сборная России поймала кураж и была близка к тому, чтобы вырвать победу. Однако банальная усталость взяла верх, и после финального свистка, зафиксировавшего ничью, большая часть футболистов обеих команд без сил повалилась на газон.

Сюжет серии пенальти оказался драматичен для российских болельщиков — Смолов не реализовал первый удар команды, после чего сборная России не смогла выправить положение, несмотря на эффектный сейв Акинфеева после удара Матео Ковачича

"Эту команду полюбили миллионы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов с трудом сдерживал эмоции на послематчевой пресс-конференции и искренне призывал журналистов не начинать вопросы с негатива. Наставник российской команды отметил, что результат национальной сборной «делает честь футболистам, болельщикам и всей стране».

"Чувствуем себя, как солдаты, которые сегодня вышли на дембель, но мы хотели бы и дальше повоевать. Мы бы до 15-го числа (день финала чемпионата мира — прим. ТАСС) еще бы повоевали", — сказал Черчесов.

Несмотря на обидное поражение от хорватов, сборную России не упрекнул никто, а болельщики после окончания матча еще долго провожали футболистов овациями и криками «Спасибо». «У нас есть команда, которую полюбили миллионы людей, и это самое главное. Я хочу поблагодарить ребят, показавших свой характер — они здорово выступили», — заявил ТАСС вице-премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко

Министр спорта России Павел Колобков подчеркнул, что национальная сборная показала характер и раскрылась на ЧМ-2018. «Сборная России показала, что она может играть в разный футбол, быть вариативной, быть командой! Спасибо игрокам и тренерскому штабу, отдельно Станиславу Черчесову. Мы гордимся сборной России, она показала отличный футбол, молодцы», — сказал министр ТАСС.

И. о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев отметил не только результат сборной России на чемпионате в целом, но и содержание матча против хорватов. «Думаю, это была наша самая лучшая игра — мы бились, боролись и сделали невозможное, не хватило чуть— чуть. Я поздравляю всю нашу сборную, которая достойно, по— нашему, с характером играла на домашнем чемпионате. Это огромный шаг вперед для всего нашего футбола», — сказал Алаев ТАСС.

По мнению почетного президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, Черчесов смог сколотить боеспособную команду, а некоторые ее игроки проявили себя на уровне лучших футболистов мира. «Уверен, некоторые из наших игроков войдут в число лучших на этом чемпионате. Акинфеев, Фернандес, Головин, Зобнин, Дзюба. Они на этом чемпионате играли на равных с лучшими футболистами мира», — отметил Жуков в беседе с ТАСС.

Игнашевич завершил карьеру, Самедов ушел из сборной

В матче против хорватов во всей красе проявили себя ветераны российской команды — вратарь Владимир Габулов и защитник Сергей Игнашевич. Габулов, хоть и проводил матч на скамейке запасных, был первым помощником Станислава Черчесова в эмоциональной поддержке российских футболистов, регулярно подбадривая партнеров с бровки поля. Игнашевич удержал контроль над партнерами по обороне после пропущенного от Крамарича гола и раз за разом выступал тем звеном российской команды, о которое разбивались атаки сборной Хорватии.

Рекордсмен отечественной сборной по количеству матчей (127) согласился вернуться в состав команды на чемпионат мира, и был бессменным лидером обороны россиян во всех пяти матчах турнира. По окончании четвертьфинальной встречи Игнашевич, которому 14 июля исполнится 39 лет, объявил о завершении игровой карьеры.

"Если бы не чемпионат мира, я думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией. Сейчас у меня чувство радости и успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте — играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером", — рассказал Игнашевич, также отметивший, что и сам в будущем планирует приступить к тренерской работе.

Помимо Игнашевича, сборной России больше не поможет полузащитник Александр Самедов , объявивший о завершении выступлений в национальной команде. «Думаю, что костяк этой сборной сохранится. Уверен, у команды произойдет определенный толчок в дальнейшем», — сказал 33-летний футболист, на счету которого 53 матча и 7 голов за сборную России.

Кто-то из российских футболистов после матча оказался абсолютно выжат психологически, а кто-то наоборот дал волю эмоциям. Так, Артем Дзюба не сдержал слез в эфире Первого канала. «Мы хотели доказать всей стране, что футбол жив. Спасибо огромное всей стране», — отметил Дзюба.

Сборная России остановилась в шаге от выхода в четверку лучших команд планеты. Теперь в борьбе за титул чемпиона мира остались команды Франции, Бельгии, Англии и Хорватии. Оба полуфинала начнутся в 21:00 мск — французы сыграют с бельгийцами 10 июля в Санкт-Петербурге, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских «Лужниках». Затем в Петербурге пройдет матч за третье место (14 июля, 17:00 мск), а «Лужники» примут финал мирового первенства (15 июля, 18:00 мск).