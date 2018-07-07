Андрей Свечников: «Далин — хороший игрок, будет круто сыграть против него»

Нападающий Андрей Свечников , выбранный на драфте НХЛ-2018 под вторым номером «Каролиной», в интервью «Бизнес Online» рассказал о давлении и будущем соперничестве с Расмусом Далином . Напомним, что шведский защитник стал первым номером драфта и будет играть за «Баффало».

— Эмоции отпустили после драфта?

— У меня и на драфте были обычные эмоции. Думал, что «Каролина» выберет. Недавно приезжал в Каролину — мне все понравилось. Хорошая организация, главный тренер и босс клуба — все отлично.

— По интернету разлетелись фотографии, где вы в майке с надписью «ураганы» на русском.

— Да, это было решение босса клуба. Они их будут продавать у себя. Мне сказали, чтобы я надел ее. Вообще, прикольно получилось — я оставил себе эти майки. Взял штук пять.. @ASvechnikov14 made it official! pic.twitter.com/nBqdYEBXLZ

— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 30 июня 2018 г.

— Насколько вообще имело значение соперничество с Далином за первый номер драфта?

— Не думаю, что это важно. Драфт — это одно, а играть в НХЛ — совсем другое. Главное — работать. Далин — хороший игрок, мне кажется, будет круто сыграть против него. ​