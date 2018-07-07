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Андрей Свечников: «Далин — хороший игрок, будет круто сыграть против него»
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Андрей Свечников: «Далин — хороший игрок, будет круто сыграть против него» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий Андрей Свечников, выбранный на драфте НХЛ-2018 под вторым номером «Каролиной», в интервью «Бизнес Online» рассказал о давлении и будущем соперничестве с Расмусом Далином. Напомним, что шведский защитник стал первым номером драфта и будет играть за «Баффало».
— Эмоции отпустили после драфта?
— У меня и на драфте были обычные эмоции. Думал, что «Каролина» выберет. Недавно приезжал в Каролину — мне все понравилось. Хорошая организация, главный тренер и босс клуба — все отлично.
— По интернету разлетелись фотографии, где вы в майке с надписью «ураганы» на русском.
— Да, это было решение босса клуба. Они их будут продавать у себя. Мне сказали, чтобы я надел ее. Вообще, прикольно получилось — я оставил себе эти майки. Взял штук пять.. @ASvechnikov14 made it official! pic.twitter.com/nBqdYEBXLZ
— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 30 июня 2018 г.
— Насколько вообще имело значение соперничество с Далином за первый номер драфта?
— Не думаю, что это важно. Драфт — это одно, а играть в НХЛ — совсем другое. Главное — работать. Далин — хороший игрок, мне кажется, будет круто сыграть против него. ​
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