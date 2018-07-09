Ещё
Черчесов не будет смотреть оставшиеся матчи ЧМ, но поддерживает сборную Бельгии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Черчесов не будет смотреть оставшиеся матчи ЧМ, но поддерживает сборную Бельгии 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не будет смотреть оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв хорватам в 1/4 финала в серии послематчевых пенальти. В полуфинале команда Хорватии сыграет с англичанами, сборная Франции — с бельгийцами.
На вопрос о том, будет ли он смотреть матчи чемпионата мира, Черчесов ответил: «Нет. Но буду болеть за бельгийцев, потому что Роберто [Мартинес], их тренер, мне симпатичен, к тому же мы знакомы. Недавно встречались, когда я к [вратарю сборной России Владимиру] Габулову летал в Брюгге, Мартинес мне жаловался, что у него тот игрок не в форме, этот не в форме. Я на него смотрю и думаю — мне бы твои проблемы».
Полуфинал между сборными Франции и Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.
ТАСС: последние новости
Министр спорта республики: ФК "Мордовия" начнет сезон в ФНЛ на "Мордовия-Арене" Футболисты Миранчуки получили недельный отпуск после возвращения из сборной России Дзюба подарил бойцу ММА Нурмагомедову футболку с автографами игроков сборной России
Комментарии  Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали74
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака16
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение