Черчесов не будет смотреть оставшиеся матчи ЧМ, но поддерживает сборную Бельгии

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв хорватам в 1/4 финала в серии послематчевых пенальти. В полуфинале команда Хорватии сыграет с англичанами, сборная Франции — с бельгийцами.

На вопрос о том, будет ли он смотреть матчи чемпионата мира, Черчесов ответил: «Нет. Но буду болеть за бельгийцев, потому что Роберто [Мартинес], их тренер, мне симпатичен, к тому же мы знакомы. Недавно встречались, когда я к [вратарю сборной России Владимиру] Габулову летал в Брюгге, Мартинес мне жаловался, что у него тот игрок не в форме, этот не в форме. Я на него смотрю и думаю — мне бы твои проблемы».

Полуфинал между сборными Франции и Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.