Футболисты сборной России встретятся с фанатами

Футболисты сборной России встретятся с болельщиками в в фан-зоне на Воробьевых горах, сообщает ТАСС

Отмечается, что встреча состоится сегодня, 8 июля, в 16:00 по московскому времени.

Доступ в фан-зону будет открыт в 14:00.

"Команде важно поблагодарить своих болельщиков за поддержку — без нее достигнуть таких результатов было бы невозможно", — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее сборная России прилетела в Москву после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии.