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Футболисты сборной России встретятся с фанатами
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Футболисты сборной России встретятся с фанатами 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Футболисты сборной России встретятся с болельщиками в в фан-зоне на Воробьевых горах, сообщает ТАСС.
Отмечается, что встреча состоится сегодня, 8 июля, в 16:00 по московскому времени.
Доступ в фан-зону будет открыт в 14:00.
"Команде важно поблагодарить своих болельщиков за поддержку — без нее достигнуть таких результатов было бы невозможно", — говорится в сообщении пресс-службы сборной.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее сборная России прилетела в Москву после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии.
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