Маленькая Италия по-нижегородски. Как прошел фестиваль «Русская Тоскания» в Ворсме

фото «НП»Маленькая Италия по-нижегородски. Как прошел фестиваль «Русская Тоскания» в ВорсмеВорсма на несколько дней превратилась в маленькую Италию: с 6 по 8 июля в городе проходит уникальный фестиваль «Русская Тоскания 2018». Покататься на необычных лодках по озеру с говорящим названием Тосканка, поучаствовать в мастер-классах, пострелять из лука, послушать сказки и легенды, посмотреть на средневековые рыцарские бои приехали сотни нижегородцев и туристов.

Как прошел фестиваль, вдохновленный природной красотой сказочного озерного края, в фоторепортаже «Нижегородской правды». 0+