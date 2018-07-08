Ещё
Маленькая Италия по-нижегородски. Как прошел фестиваль «Русская Тоскания» в Ворсме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маленькая Италия по-нижегородски. Как прошел фестиваль «Русская Тоскания» в Ворсме 

Нижегородская правда 6 часов назад
Фото: Нижегородская правда
фото «НП»Маленькая Италия по-нижегородски. Как прошел фестиваль «Русская Тоскания» в ВорсмеВорсма на несколько дней превратилась в маленькую Италию: с 6 по 8 июля в городе проходит уникальный фестиваль «Русская Тоскания 2018». Покататься на необычных лодках по озеру с говорящим названием Тосканка, поучаствовать в мастер-классах, пострелять из лука, послушать сказки и легенды, посмотреть на средневековые рыцарские бои приехали сотни нижегородцев и туристов.
Как прошел фестиваль, вдохновленный природной красотой сказочного озерного края, в фоторепортаже «Нижегородской правды». 0+
Нижегородская правда: последние новости
Вот это болельщицы! Самые красивые супермодели разделись ради сборной России по футболу Глеб Никитин: «Наши ребята лучшие! Денис — Нижний гордится тобой!» Аты-баты, впереди – хорваты
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала782
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Слепаков обратился к футболистам сборной29
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России44
Смолов взбесил россиян289
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение