Евсеев дал прогноз на матч Англия — Бельгия

Бывший тренер «Амкара» Вадим Евсеев дал прогноз на матч за третье место между сборными Англии и Бельгии в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как заявил эксперт Пятому каналу, исход встречи предсказать очень сложно.

«Тяжело спрогнозировать. Бельгия рассчитывала выйти в финал. Я за бельгийцев, поставлю на них. Они больше будут хотеть занять третье место. Наверное, 3:1 будет счёт», — сказал Евсеев.

Вместе с тем, отметил он, Англия не попадала на стадию полуфинала с 1990 года.

Ранее полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс заявил, что матч за третье место против Англии не станет формальностью для бельгийской команды.