Ещё
Евсеев дал прогноз на матч Англия — Бельгия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евсеев дал прогноз на матч Англия — Бельгия 

RT на русском 7 часов назад
Фото: ТАСС
Бывший тренер «Амкара» Вадим Евсеев дал прогноз на матч за третье место между сборными Англии и Бельгии в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.
Как заявил эксперт Пятому каналу, исход встречи предсказать очень сложно.
«Тяжело спрогнозировать. Бельгия рассчитывала выйти в финал. Я за бельгийцев, поставлю на них. Они больше будут хотеть занять третье место. Наверное, 3:1 будет счёт», — сказал Евсеев.
Вместе с тем, отметил он, Англия не попадала на стадию полуфинала с 1990 года.
Ранее полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс заявил, что матч за третье место против Англии не станет формальностью для бельгийской команды.
Также завкафедрой финансового менеджмента РЭУ Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил эффект от проведения ЧМ-2018 для российской экономики.
RT на русском: последние новости
Саутгейт считает, что Хендерсон один из самых недооценённых футболистов в Англии Семин заявил, что Чорлука заслужил сыграть в финале ЧМ-2018 своим отношением к футболу СМИ: Три футболиста сборной Англии могут пропустить матч за третье место на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 128 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ34
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ143
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение