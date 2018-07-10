Франция — Бельгия: Льорис догнал Дешама по числу матчей за французскую сборную

В полуфинальном матче чемпионата мира — 2018 встречаются сборные Франции и Бельгии. Встреча в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе.

В составе французской команды с первых минут играет голкипер Уго Льорис . Для 31-летнего футболиста матч с Бельгией стал 103-м в составе национальной команды. По этому показателю он сравнялся с нынешним главным тренером национальной команды Дидье Дешамом.

Больше Льориса и Дешама матчей в составе сборной Франции только у Лилиана Тюраму (142), Тьерри Анри (123), Марселя Десайи (116), Зинедина Зидана (108) и Патрика Виера (107).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Бельгия.