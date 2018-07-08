Вход в фан-зону на встречу со сборной России будет открыт за два часа до ее начала

Встреча сборной России с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах состоится сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени. Вход на мероприятие будет открыт за два часа до его начала.

Накануне, 7 июля, команда Станислава Черчесова завершила выступление на домашнем чемпионате мира на стадии 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).

"Игра команды стала настоящим праздником! Нам очень важно поблагодарить болельщиков за поддержку — без нее достигнуть таких результатов было бы невозможно, — говорится в сообщении на сайте РФС. — В воскресенье, 8 июля, в Фан-Зоне на Воробьевых горах в Москве футболисты российской национальной сборной проведут встречу с болельщиками. Начало мероприятия — в 16.00 (вход с 14.00) по московскому времени, вход свободный. Большое вам спасибо, мы вас очень ждем!"

Чемпионы наших сердец // Спасибо, парни. Вы — лучшие // Станислав Черчесов: «Мы заставили страну влюбиться в сборную»

Россия — Хорватия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 — здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь