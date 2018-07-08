Футболист сборной Швеции Классон поблагодарил Россию за организацию чемпионата мира

"Ваша страна сделала очень много для того, чтобы подготовиться к этому чемпионату мира. На турнире все идет как по маслу. Это большое дело. Можно только поблагодарить Россию за такой чемпионат", — сказал 26-летний игрок.

Полузащитник также высказал мнение об игре со сборной Англии. «Мы показали не лучшую игру, а соперник был очень силен. Думаю, что в целом Англия заслужила эту победу, однако мы тоже создали несколько неплохих моментов. Жаль, что никак ими не воспользовались», — добавил он.

Сборная Швеции проиграла англичанам в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 0:2. В 1/2 финала сборная Англии встретится с хорватами. Встреча пройдет 11 июля на московском стадионе «Лужники», начало — 21:00 мск.

Классон выступает за российский клуб «Краснодар» с 2017 года. В сезоне-2017/18 он провел за клуб 18 игр, забил пять голов и отдал две голевые передачи. «Краснодар» занял четвертое место в премьер-лиге и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы.