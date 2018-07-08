Ещё
Футболист сборной Швеции Классон поблагодарил Россию за организацию чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист сборной Швеции Классон поблагодарил Россию за организацию чемпионата мира 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 8 июля. Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон поблагодарил Россию за организацию чемпионата мира по футболу. Слова футболиста приводит "Газета.Ru".
"Ваша страна сделала очень много для того, чтобы подготовиться к этому чемпионату мира. На турнире все идет как по маслу. Это большое дело. Можно только поблагодарить Россию за такой чемпионат", — сказал 26-летний игрок.
Полузащитник также высказал мнение об игре со сборной Англии. «Мы показали не лучшую игру, а соперник был очень силен. Думаю, что в целом Англия заслужила эту победу, однако мы тоже создали несколько неплохих моментов. Жаль, что никак ими не воспользовались», — добавил он.
Сборная Швеции проиграла англичанам в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 0:2. В 1/2 финала сборная Англии встретится с хорватами. Встреча пройдет 11 июля на московском стадионе «Лужники», начало — 21:00 мск.
Классон выступает за российский клуб «Краснодар» с 2017 года. В сезоне-2017/18 он провел за клуб 18 игр, забил пять голов и отдал две голевые передачи. «Краснодар» занял четвертое место в премьер-лиге и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
ТАСС: последние новости
Уругвайский футболист Кавани признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с аргентинцами Сборная России уступила хорватам в 1/4 финала ЧМ-2018 и завершила выступление на турнире ФИФА изучает ситуацию, связанную со скандированиями хорвата Виды после игры с россиянами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала785
Слепаков обратился к футболистам сборной30
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России44
Смолов взбесил россиян289
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение