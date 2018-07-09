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Восславившего Украину защитника сборной Хорватии раскритиковали на родине
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Восславившего Украину защитника сборной Хорватии раскритиковали на родине 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ряд хорватских изданий осудили поступок защитника национальной команды Домагоя Виды, который после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ прокричал «Слава Украине!». Об инциденте высказались журналисты Sportarena, Dnveno и Index.
В Sportarena новость о произошедшем вышла с заголовком «Нам это не нужно». В самом материале поведение Виды характеризуется как неприемлемое. Обозреватель Sportarena в свою очередь отметил, что поступок хорвата вызвал критику у местных болельщиков, которые опасались, что это может иметь последствия для национальной команды в преддверии полуфинального матча против англичан. В Dnevno поведение Виды сравнили с хождением по краю, проинформировав читателей, что в России слова хорвата были восприняты как политическая провокация.
8 июня стало известно что дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) вынес Виде предупреждение, а его слова расценены как проявление неспортивного поведения.
После победы над сборной России в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ Вида в компании бывшего одноклубника по киевскому «Динамо» Огнена Вукоевича появился на ролике, где произнес «Слава Украине!». Позже сам хорват пояснил, что это является шуткой.
Сборная Хорватии сыграет в полуфинале против сборной Англии. Матч пройдет 11 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».
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