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Посол Турции в РФ будет болеть за сборную Хорватии в финале ЧМ-2018
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Посол Турции в РФ будет болеть за сборную Хорватии в финале ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз рассказал, что на финальном матче чемпионата мира поддержит сборную Хорватии, так как со времен работы в НАТО дружит с президентом этой страны Колиндой Грабар-Китарович.
В финальном матче турнира в воскресенье сыграют команды Франции и Хорватии.
"Я давно и близко дружу с ней, так как она была помощником генсека НАТО, и я занимал ту же должность, так что мы каждый день координировались", — цитирует "РИА Новости" посла.
Он рассказал, что, скорее всего, будет смотреть матч на стадионе, а если не найдет билет, то в фан-зоне на Воробьевых горах. Также чиновник добавил, что трибуны на полуфинальном мачте Хорватия — Англия часто скандировали «Россия! Россия!», он признался, что и сам повторял этот лозунг.
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)
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